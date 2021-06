தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் 513 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 5 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக உள்ளது - மத்திய அரசு + "||" + The proportion of people affected by corona in 513 districts in the country is less than 5 percent - the federal government

