மாநில செய்திகள்

சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அரசியல் பேதமின்றி வாய்ப்பு வழங்கப்படும் - சபாநாயகர் அப்பாவு பேட்டி + "||" + All parties will be given the opportunity in the assembly session without political discrimination - Interview with Speaker Appavu

சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அரசியல் பேதமின்றி வாய்ப்பு வழங்கப்படும் - சபாநாயகர் அப்பாவு பேட்டி