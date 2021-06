தேசிய செய்திகள்

2019 மக்களவைத் தேர்தல் குறித்த வரைபடத் தொகுப்பை வெளியிட்டது தேர்தல் ஆணையம் + "||" + The Election Commission has released a set of maps on the 2019 Lok Sabha elections

