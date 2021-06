தேசிய செய்திகள்

வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் மூன்றாம் அலை ஏற்படலாம் - டெல்லி ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை + "||" + Delhi HC says Covid-19 norms breach in markets will hasten third wave

வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் மூன்றாம் அலை ஏற்படலாம் - டெல்லி ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை