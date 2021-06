மாநில செய்திகள்

இந்திய கடற்படையின் பாதுகாப்பு பலமாக உள்ளது - கிழக்கு பிராந்திய துணை தளபதி பேச்சு + "||" + The security of the Indian Navy is strong Eastern Regional Deputy Commander Speech

இந்திய கடற்படையின் பாதுகாப்பு பலமாக உள்ளது - கிழக்கு பிராந்திய துணை தளபதி பேச்சு