உலக செய்திகள்

“டெல்டா'' வைரசை எதிர்கொள்ள ரஷிய தடுப்பூசியில் மாற்றமா? - தயாரிப்பு நிறுவனம் விளக்கம் + "||" + Is there a change in the Russian vaccine to combat the "Delta" virus? - Product Company Description

“டெல்டா'' வைரசை எதிர்கொள்ள ரஷிய தடுப்பூசியில் மாற்றமா? - தயாரிப்பு நிறுவனம் விளக்கம்