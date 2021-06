தேசிய செய்திகள்

மேகதாதுவில் விரைவில் புதிய அணை கட்டப்படும் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உறுதி + "||" + Dam in Meghadau soon after central government gives permission: Eduyurappa confirms

