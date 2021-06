உலக செய்திகள்

டெல்டா வகை கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளுங்கள் - ஜோ பைடன் + "||" + COVID-19:Biden warns of 'potentially deadlier' delta variant, urges public to get vaccinated

