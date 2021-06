உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சியில் 900 பேர் பலி; ஐ.நா. சிறப்பு தூதர் கண்டனம் + "||" + 900 killed in military rule in Myanmar; UN Condemnation of the Special Envoy

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சியில் 900 பேர் பலி; ஐ.நா. சிறப்பு தூதர் கண்டனம்