தேசிய செய்திகள்

சபாநாயகர் பதவியில் 2 ஆண்டுகள் நிறைவு: ஓம் பிர்லாவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + PM Modi congratulates Speaker Om Birla for completing two years in office

சபாநாயகர் பதவியில் 2 ஆண்டுகள் நிறைவு: ஓம் பிர்லாவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து