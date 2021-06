தேசிய செய்திகள்

இந்திய விமானப்படையின் தற்போதைய திறன்மேம்பாடு மிகப்பெரியது - விமானப்படை தளபதி பதாரியா + "||" + The current capacity development of the Indian Air Force is huge - Air Force Commander Badaria

இந்திய விமானப்படையின் தற்போதைய திறன்மேம்பாடு மிகப்பெரியது - விமானப்படை தளபதி பதாரியா