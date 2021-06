தேசிய செய்திகள்

பழச்சாறில் தூக்க மாத்திரை கலந்து, கைகளை கட்டி, நீரில் அமுக்கி குடும்பத்தினரை கொன்ற வாலிபர் + "||" + Youth mixed sleeping pill in the fruit juice, tied family members hands and squeezed in the water

