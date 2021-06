தேசிய செய்திகள்

“மாற்றத்தை விரும்பும் பஞ்சாப்” - டெல்லி முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + ‘Punjab wants change’: Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Amritsar on Monday

“மாற்றத்தை விரும்பும் பஞ்சாப்” - டெல்லி முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டர் பதிவு