மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வரப்படும் ; கவர்னர் உரை + "||" + Legislation will be brought to cancel NEET examination in Tamil Nadu; Governor

தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வரப்படும் ; கவர்னர் உரை