மாநில செய்திகள்

பேருந்தில் பயணம் செய்யும் மக்கள் சமூக இடைவெளியுடன் பயணிக்க வேண்டும் - போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் + "||" + People traveling by bus should travel with social space - Transport Minister Rajakannanpan

பேருந்தில் பயணம் செய்யும் மக்கள் சமூக இடைவெளியுடன் பயணிக்க வேண்டும் - போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்