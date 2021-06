சினிமா செய்திகள்

இயல்பு நிலை திரும்பும் தருணத்தில் திரையரங்குகளையும் திறந்து உதவுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - பாரதிராஜா அறிக்கை + "||" + It is hoped that by the time the situation returns to normal the theaters will also be able to help - Bharatiraja report

இயல்பு நிலை திரும்பும் தருணத்தில் திரையரங்குகளையும் திறந்து உதவுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - பாரதிராஜா அறிக்கை