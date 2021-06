மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சருக்கு ஆலோசனை வழங்க நோபல் பரிசுபெற்ற நிபுணர் உள்பட 5 பேர் கொண்ட குழு + "||" + advise the chief-Minister Including the Nobel Prize-winning expert Group of 5 people

முதல்-அமைச்சருக்கு ஆலோசனை வழங்க நோபல் பரிசுபெற்ற நிபுணர் உள்பட 5 பேர் கொண்ட குழு