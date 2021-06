பிற விளையாட்டு

உலகிற்கு இந்தியா அளித்த குறிப்பிடத்தக்க பரிசுகளில் ஒன்று யோகா: வீரேந்தர் சேவாக் + "||" + One of the most notable gifts India has given to the world is Yoga: Virender Sehwag

