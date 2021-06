மாநில செய்திகள்

கவர்னர் உரை வழக்கமான சடங்காக அமைந்துள்ளது - டிடிவி தினகரன் டுவீட் + "||" + The governor speech is set as a regular ritual - TTV Dhinakaran tweet

கவர்னர் உரை வழக்கமான சடங்காக அமைந்துள்ளது - டிடிவி தினகரன் டுவீட்