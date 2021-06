மாநில செய்திகள்

நீலகிரி, கோயம்புத்தூா், உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைபெய்ய வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Moderate to thundershowers in 4 districts including Nilgiris and Coimbatore

நீலகிரி, கோயம்புத்தூா், உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைபெய்ய வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம்