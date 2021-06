உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கண்டறியப்பட்ட 10 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த டைனோசார்களின் காலடி தடம் + "||" + Footprint of 100 million year old dinosaurs found in England

இங்கிலாந்தில் கண்டறியப்பட்ட 10 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த டைனோசார்களின் காலடி தடம்