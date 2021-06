தேசிய செய்திகள்

‘அமர்நாத் யாத்ரா’ தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக ரத்து + "||" + Amarnath yatra cancelled for the second year in a row

