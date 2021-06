மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி அருகே ஆம்னி கார் குளத்திற்குள் மூழ்கி விபத்து... தந்தை, மகள் உயிரிழப்பு + "||" + Near Kanyakumari Car sinks in pool ... Death of father and daughter

கன்னியாகுமரி அருகே ஆம்னி கார் குளத்திற்குள் மூழ்கி விபத்து... தந்தை, மகள் உயிரிழப்பு