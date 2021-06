தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 10% கீழ் வந்தது + "||" + COVID-19: 7,499 cases in Kerala on Monday, TPR falls below 10%

கேரளாவில் தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 10% கீழ் வந்தது