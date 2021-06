தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசி செலுத்துவதில் புதிய சாதனை: ஒரே நாளில் 80 லட்சம் பேருக்கு போடப்பட்டது + "||" + More than 80 lakh doses Vaccinated in a Single day in India

