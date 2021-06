உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பயணம் + "||" + Israeli Foreign Minister Lapid to make first visit to UAE

இஸ்ரேலிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பயணம்