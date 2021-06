தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் முதல்-மந்திரி காலில் விழுந்த கலெக்டர்கள்; பெரியவர்களிடம் ஆசி பெறுவது கலாசாரம் என அதிகாரி விளக்கம் + "||" + Collectors draw flak for touching Telangana CM's feet, one officer says its 'culture'

தெலுங்கானாவில் முதல்-மந்திரி காலில் விழுந்த கலெக்டர்கள்; பெரியவர்களிடம் ஆசி பெறுவது கலாசாரம் என அதிகாரி விளக்கம்