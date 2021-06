உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 37 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் யோகா செய்கின்றனர் - வெளியுறவுத்துறை + "||" + 37 million people in the United States who practice yoga

அமெரிக்காவில் 37 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் யோகா செய்கின்றனர் - வெளியுறவுத்துறை