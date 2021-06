மாநில செய்திகள்

"அதிமுக எதிரிக்கட்சியாக இல்லாமல்,எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும்" - விஜயபாஸ்கர் பேச்சு + "||" + "AIADMK will act as an opposition party, not as an opposition party" - Vijayabaskar speech

"அதிமுக எதிரிக்கட்சியாக இல்லாமல்,எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும்" - விஜயபாஸ்கர் பேச்சு