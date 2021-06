தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு தயாராக இருக்க வேண்டும் - ராகுல்காந்தி + "||" + The Central Government should be ready to face the 3rd wave of Corona - Rahul Gandhi

