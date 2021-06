தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களிடம் 2.14 கோடி தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் உள்ளன- மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + Over 2.14 Crore Covid Vaccine Doses Still Available With States: Centre

மாநிலங்களிடம் 2.14 கோடி தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் உள்ளன- மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்