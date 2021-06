உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு சிறை பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் எச்சரிக்கை + "||" + 'Go to India or somewhere, to America': Philippines prez to those who don't want to get vaccinated

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு சிறை பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் எச்சரிக்கை