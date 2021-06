தேசிய செய்திகள்

திரிபுரா: 2 கிராமங்களில் அனைத்து தகுதியான பயனாளிகளும் முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டு சாதனை + "||" + COVID-19: All eligible beneficiaries in two Tripura panchayats fully vaccinated

திரிபுரா: 2 கிராமங்களில் அனைத்து தகுதியான பயனாளிகளும் முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டு சாதனை