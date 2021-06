தேசிய செய்திகள்

கொச்சி கடற்படை தளம்: இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக ராஜ்நாத்சிங் வருகை + "||" + Defense Minister Rajnath Singh will be on Two-day Visit to kochi on 23 June 2021

கொச்சி கடற்படை தளம்: இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக ராஜ்நாத்சிங் வருகை