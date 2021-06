மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 6.72 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் இன்று வர உள்ளன + "||" + An additional 6.72 lakh corona vaccine doses are due for Tamil Nadu today

தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 6.72 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் இன்று வர உள்ளன