தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் ரூ.135 கோடி மதிப்புள்ள 27 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் + "||" + 27 kg heroin worth approximately Rs 135 crores seized, one smuggler killed in Hiranagar sector of Kathua in Jammu and Kashmir

காஷ்மீரில் ரூ.135 கோடி மதிப்புள்ள 27 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்