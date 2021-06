தேசிய செய்திகள்

ராணுவத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத்சிங், 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக கொச்சி செல்கிறார் + "||" + Defence Minister Rajnath Singh two-day Kochi visit comes in the wake of delay in the IAC's sea trials.

