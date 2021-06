மாநில செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயிலில் 2 நாளில் 34 ஆயிரம் பேர் பயணம் + "||" + 34 thousand people travel in 2 days on the metro train

