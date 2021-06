தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அடுத்த 3 நாட்களில் 39 லட்சம் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + States and Union Territories will get 39 lakh vaccines in the next 3 days - Federal Government

மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அடுத்த 3 நாட்களில் 39 லட்சம் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் - மத்திய அரசு தகவல்