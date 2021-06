தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் 2 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா + "||" + Two cases (1 in Mysuru and 1 in Bengaluru) of the Delta Plus variant of novel coronavirus have been found in Karnataka.

கர்நாடகாவில் 2 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா