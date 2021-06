மாநில செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Decision in consultation with departmental officials regarding reservation for Vanni MK Stalin

வன்னியர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு - மு.க.ஸ்டாலின்