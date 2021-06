மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு நடக்குமா? நடக்காதா? எடப்பாடி பழனிசாமியின் கேள்விக்கு முதல்- அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் பதில் + "||" + I have urged the Prime Minister to not conduct the neet exam; Chief Minister MK Stalin

நீட் தேர்வு நடக்குமா? நடக்காதா? எடப்பாடி பழனிசாமியின் கேள்விக்கு முதல்- அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் பதில்