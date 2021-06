மாநில செய்திகள்

தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை - முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + Strict action against whoever did wrong - MK Stalin

தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை - முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்