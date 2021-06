கிரிக்கெட்

இந்தியா 170- ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்- நியூசிலாந்துக்கு வெற்றி இலக்கு 139-ரன்கள் + "||" + India packed up for 170, NZ need 139 to win

இந்தியா 170- ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்- நியூசிலாந்துக்கு வெற்றி இலக்கு 139-ரன்கள்