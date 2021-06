தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 21 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + 21 cases of Delta Plus variant have been found in 7 districts of the state

