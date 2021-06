உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் சர்வதேச விமான போக்குவரத்துக்கு நாளை முதல் அனுமதி + "||" + Nepal reopens international flights from tomorrow, domestic flights to restart in July

நேபாளத்தில் சர்வதேச விமான போக்குவரத்துக்கு நாளை முதல் அனுமதி