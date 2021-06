தேசிய செய்திகள்

‘எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை டுவிட்டரில் மட்டுமே காண முடிகிறது’ - ஜே.பி.நட்டா + "||" + ‘Opposition leaders can only be found on Twitter’ - J.P. Natta

‘எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை டுவிட்டரில் மட்டுமே காண முடிகிறது’ - ஜே.பி.நட்டா