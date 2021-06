உலக செய்திகள்

டெல்டா வகை வைரஸ்: இரண்டே வாரத்தில் தொற்று பரவல் இரட்டிப்பு - அமெரிக்கா + "||" + Delta variant: What Dr Anthony Fauci and WHO said, global incidence of strain and vaccines' effectiveness

டெல்டா வகை வைரஸ்: இரண்டே வாரத்தில் தொற்று பரவல் இரட்டிப்பு - அமெரிக்கா