மாநில செய்திகள்

ரேசன் கடைகளில் 14 வகை மளிகை பொருள்; கால நிர்ணயம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை - உணவு பொருட்கள் வழங்கல் துறை + "||" + 14 types of groceries in ration shops No time frame has not been determined Department of Food Supply Supply

ரேசன் கடைகளில் 14 வகை மளிகை பொருள்; கால நிர்ணயம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை - உணவு பொருட்கள் வழங்கல் துறை