மாநில செய்திகள்

2 ஜிபி இலவச டேட்டா திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு, கமல்ஹாசன் கோரிக்கை + "||" + 2GB free data plan must be implemented Kamal Haasan's request to the Tamil Nadu government

2 ஜிபி இலவச டேட்டா திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு, கமல்ஹாசன் கோரிக்கை